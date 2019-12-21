بيونجيانج تنتقد تصريحات مسؤول أمريكي عن سجلها الحقوقي: "كلمات خبيثة"

سول- ( د ب ا):

نددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، السبت، بتصريحات مسؤول أمريكي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، والتي زعمت أنها جاءت في وقت " تتجه فيه العلاقات بين بيونج يانج وواشنطن إلى نقطة حساسة للغاية".

وقال المتحدث باسم الوزارة: "هذه الكلمات الخبيثة، التي جاءت في وقت تتجه فيه العلاقات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة إلى نقطة حساسة للغاية، لن تؤدي إلا إلى زيادة تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية، وأنها تشبه صب الزيت على نار مشتعلة"، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وانتقد المتحدث الكوري الشمالي تصريحات لروبرت ديسترو ، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، لإذاعة صوت امريكا ، اعرب فيها عن قلقه ازاء سجل كوريا الشمالية بشأن حقوق الإنسان.

واشار ديسترو إلى ضرورة التدخل لدفع منتهكي حقوق الإنسان مثل كوريا الشمالية إلى "تغيير سلوكهم".

وحذر المتحدث الكوري الشمالي من أي تدخل قائلا : "إذا تجرأت الولايات المتحدة على إضعاف نظامنا من خلال إثارة قضية" حقوق الإنسان"، فإنه سوف يتم ارغامها على دفع ثمن باهظ نظير مثل هذا التصرف".

يشار إلى أن ستيفن بيجون، الممثل الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية، قد اعلن الشهر الماضي رفض بلاده لمهلة حددتها كوريا الشمالية تنتهى أواخر العام الجارى للحصول على تنازلات من جانب الولايات المتحدة، مقابل استئناف المحادثات النووية.

يذكر أن المحادثات بين الدولتين توقفت بعد فشل اخر محادثات بينهما عقدت في السويد في اكتوبر الماضي.

وسبق تلك المحادثات قمتان بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون، في سنغافورة في يونيو عام 2018، وفيتنام في فبراير العام الجاري ولكنهما لم تسفرا عن أي نتائج ملموسة.