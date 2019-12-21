لبنان: دياب يبدأ استشارات تأليف الحكومة الجديدة

بيروت- (د ب أ):

بدأ الدكتور حسان دياب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة استشارات تأليف الحكومة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب وصل إلى مجلس النواب لاجراء استشارات التأليف.

على الصعيد نفسه ، أعلنت كتلة "اللقاء الديموقراطي" امتناعها عن المشاركة في الحكومة المقبلة.

وقالت الكتة في بيان صحفي، إنه "في هذه اللحظة الحساسة والمصيرية التي يمر بها يبدو أن المعنيين بالشأن الحكومي يقاربون العملية بالطرق التقليدية التي لا ترقى الى مستوى التحديات، ولا تأخذ في الإعتبار حجم الإنقسامات الخطيرة والتشنجات بين اللبنانيين، حيث يزداد الشرخ وتتفاقم الأوضاع ويحتقن الشارع أكثر وأكثر بما ينذر بالأسوأ".

وأضافت أن السياق الذي تجري فيه عملية التكليف والتأليف، "يوحي بأننا أمام سيناريو معد سلفا سينتج حتما حكومة عاجزة وغير قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني، فنكون عندها أمام عملية هدر للوقت وإضاعة للفرص وإستنزاف للبنانيين، وتكون الطبقة السياسية قد فشلت مجددا بإجتراح الحلول وإنقاذ الوطن في أخطر مرحلة من تاريخ لبنان".

وقالت إنه "بناء على ما تقدم ... نعلن امتناعنا عن المشاركة في الحكومة المقبلة، ونعتذر عن عدم المشاركة في إستشارات التأليف".