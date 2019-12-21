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فرنسا تؤكد استمرارها في مكافحة الجهاديين: "عملية الساحل لا غنى عنها"

10:16 ص السبت 21 ديسمبر 2019
فرنسا تؤكد استمرارها في مكافحة الجهاديين: "عملية الساحل لا غنى عنها"

إيمانويل ماكرون

أبيدجان- (د ب أ):

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تعتزم المضي قدما في عملية "برخان" لمكافحة الجماعات المسلحة الإسلامية في منطقة الساحل.

وقال ماكرون في تصريحات لجنود فرنسيين في مدينة أبيدجان في كوت ديفوار، أمس الجمعة، إن "برخان عملية لا غنى عنها لفرنسا".

ولدى فرنسا حوالي 4500 جندي، يعملون ضمن مهمتها لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

لكن ظهرت شكوك بشأن مستقبل العملية بعد أن قُتل 13 جنديا فرنسيا في مالي في حادث تصادم مروحيتين، خلال مواجهة مع مسلحين في نهايةنوفمبر الماضي.

ويخطط ماكرون لعقد قمة مع أعضاء ما تُسمى بـ"مجموعة دول الساحل الخمس" في 13 يناير المقبل، ومن المتوقع تقديم إيضاح حول الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة.

وتضم مجموعة دول الساحل كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد.

إيمانويل ماكرون مكافحة الجهاديين فرنسا عملية برخان مكافحة الجماعات المسلحة الإسلامية

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