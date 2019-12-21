سوريا: 3 اعتداءات إرهابية متزامنة على منشآت نفطية في حمص

دمشق- (د ب أ):

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية تعرض مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومحطة الريان للغاز "لاعتداءات إرهابية" متزامنة تسببت ببعض الأضرار في الوحدات الإنتاجية.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها عبر فيسبوك، نشرته وكالة الانباء السورية (سانا)، السبت، إن "ثلاثاً من منشآتنا النفطية تعرضت لاعتداءات إرهابية متزامنة هي مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز ".

وأضافت الوزارة أن "الاعتداءات تسببت بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية وعلى الفور باشرت فرق الإطفاء العائدة لوزارة النفط بمؤازرة وحدات إطفائية بإطفاء النيران، وبدأت الورش الفنية بعمليات الإصلاح".

ووفق الوكالة، "تأتي هذه الاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع النظام التركي سرقة موصوفة للنفط والغاز السوري في منطقة الجزيرة، وتفرض فيه واشنطن إجراءات قسرية وحصاراً غير مشروع لمنع وصول إمدادات الطاقة من نفط وغاز إلى سورية".

من جانبها قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لـ (د. ب.أ) إن " الاعتداء على المواقع النفطية والغازية في محافظة حمص يرجح أنه تم عبر طائرات مسيرة، أسفرت عن حرائق في مصفاة حمص ومعمل غاز الريان وموقع جوب حمص" ، مشيرة إلى أنه لم يتعرض أي عامل في تلك المنشآت النفطية والغازية لأضرار .

وصرّح وزير النفط السوري المهندس علي غانم بأن "الإعتداء الإرهابي على منشآت نفطية في حمص لن يؤثر على الغاز المنزلي ".

كانت عناصر تنظيم داعش الإرهابي سيطرت أمس الجمعة على حقل غاز الآراك في ريف حمص الشمالي الشرقي .

وتعاني سوريا من أزمة مواد نفطية بشكل خانق أدى لفقدان الغاز المنزلي من الأسواق وعدم تأمين المواد النفطية لمحطات توليد الكهرباء.