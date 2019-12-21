وزير خارجية أمريكا يؤكد لنظيره الألماني معارضة بلاده لمشروع "نورد ستريم2"

واشنطن - (د ب أ):

قبيل دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لنظيره الألماني هايكو ماس معارضة واشنطن الشديدة لمشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، المنتظر أن ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) أن بومبيو أجرى مكالمة هاتفية مع ماس، تناولت أيضا الشأن الليبي.

وعقب ذلك، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة جوية بواشنطن حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد "نورد ستريم 2" .

وتبرر واشنطن هذه الخطوة بأن ألمانيا تعرض نفسها عبر هذا المشروع للاعتماد على روسيا.

ومن المقرر أن ينقل "نورد ستريم 2" الغاز الروسي العام المقبل إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن بولندا وأوكرانيا.

وبحسب بيانات ائتلاف الشركات المشاركة في إنشاء المشروع، تم حتى الآن الانتهاء من مد الأنابيب المزدوجة في مسافة تزيد على 2100 كيلومتر، ويتبقى حاليا نحو 300 كيلومتر.