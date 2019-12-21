الرئيس الصيني يتهم أمريكا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده

بكين - (د ب ا):

اتهم الرئيس الصيني شي جين بينج الولايات المتحدة أمس الجمعة بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت بأن شي عبر خلال المحادثة الهاتفية عن "مخاوف جادة إزاء الأحاديث والتحركات السلبية التي صدرت عن الجانب الأمريكي مؤخرا" في ما يتعلق بتايوان وهونج كونج وإقليمي شينجيانج والتبت.

وكان النواب الأمريكيون وافقوا مؤخرا على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض عقوبات بحق مسؤولين يقفون وراء مخالفات حقوقية ارتكبت بحق مواطني هونج كونج، وأقلية الويغور العرقية في أقصى غرب الصين.

وقال الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي إن الولايات المتحدة "تدخلت في الشؤون الداخلية للصين وأضرت بمصالح بلاده،" بحسب "شينخوا".

كما ناقش الرئيسان التطورات الخاصة بكوريا الشمالية، حيث أكد شي مقترح بكين وموسكو أمام مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي برفع بعض العقوبات المفروضة على بيونج يانج.

وقال الرئيس الصيني إن بلاده تأمل في أن تقوم الولايات المتحدة "على نحو جاد بتنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها الزعيمان خلال عدة لقاءات ومحادثات هاتفية."

وقال الرئيس الأمريكي أمس الجمعة إنه تحدث مع نظيره الصيني بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الدولتين والذي يهدف إلى نزع فتيل النزاع التجاري المستمر بينه العملاقين الاقتصاديين منذ 18 شهرا.

وغرد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة قائلا إنه أجرى "محادثة جيدة للغاية مع الرئيس الصيني شي بشأن الاتفاق التجاري الضخم بيننا" والذي" يجرى الإعداد" للتوقيع عليه رسميا.