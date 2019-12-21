بومبيو ونظيره الألماني ماس يعربان عن قلقهما إزاء المرتزقة في ليبيا

واشنطن - (د ب أ):

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الألماني هايكو ماس هاتفيا المخاوف بشأن ليبيا، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الجمعة.

وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء انتهاك حظر الأسلحة وتزايد أعداد المرتزقة المشاركين في القتال.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن روسيا تدعم مرتزقة على الأرض في ليبيا، وذلك في تصريحات دافع خلالها عن الاتفاق الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة بقيادة فايز السراج.

وصادقت حكومة الوفاق الوطني على اتفاقيتين منفصلتين للتعاون الأمني والبحري مع تركيا، تشملان تدريبا عسكريا، وذلك وفقا لمسودة على موقع البرلمان التركي.

ومن المنتظر أن تصوت تركيا على الاتفاقيتين اليوم السبت .