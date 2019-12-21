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ترامب يوقع على قانون العقوبات على مشروع "نورد ستريم 2"

04:42 ص السبت 21 ديسمبر 2019
ترامب يوقع على قانون العقوبات على مشروع "نورد ستريم 2"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون العقوبات على مشروع "نورد ستريم 2"، وهو خط أنابيب لنقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق.

وتعد العقوبات جزءا من مشروع إنفاق دفاعي ضخم تبلغ قيمته 738 مليار دولار وقع عليه ترامب الجمعة.

وقد أدانت موسكو وبرلين بالفعل العقوبات التي تم تمريرها عبر الكونجرس، حيث تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بإجراءات مماثلة.

وقال ترامب في مراسم التوقيع "سأوقع بفخر على مشروع قانون أكبر استثمار على الإطلاق في جيش الولايات المتحدة".

ووفقا لمشروع القانون فإن خط غاز نورد ستريم 2 -، وهو مشروع طاقة ضخم ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق- هو "إداة إكراه ونفوذ سياسي" سوف يضعف العلاقات الأمريكية بألمانيا وأوروبا.

ويمنح التشريع لترامب 60 يوما لفرض عقوبات عن السفن التي تشارك في وضع الأنابيب لخط غاز نورد ستريم 2 ، وتورك ستريم، وهو خط أنابيب روسي آخر ينقل الغاز إلى تركيا- وأيضا الأشخاص الأجانب الذين يساعدون تلك السفن.

ومن المتوقع أن يبدأ نقل الغاز عبر خط غاز نورد ستريم 2 في الأشهر المقبلة.

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