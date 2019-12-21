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إحراق مقار حزبية وأمنية في ذي قار جنوبي العراق

02:05 ص السبت 21 ديسمبر 2019
إحراق مقار حزبية وأمنية في ذي قار جنوبي العراق

احتجاجات العراق

أضرم المحتجون النار في عدد من المقرات الحزبية والأمنية في محافظة ذي قار جنوبي شرق العراق، بعد ساعات من اغتيال ناشط وإصابة اثنين بجروح بهجومين مسلحين في المدينة.

ومن بين المقرات التي تعرضت للحريق مقران تابعان لمنظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب أهل الحق، ومقر فوج المهمات الخاصة في مدينة الناصرية، وفق سكاي نيوز عربية.

كما أضرم المحتجون النار في منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار جبار الموسوي.

وقطع المتظاهرون الجسر الرئيس والطريق الرابط بين محافظتي ميسان وذي قار بالإطارات المحترقة.

كما أشعل المتظاهرون الإطارات في منطقة البراضعية وسط البصرة احتجاجا على سوء الخدمات.

تأتي هذه التطورات عقب اغتيال مسلحين مجهولين الناشط العراقي علي محمد العصمي وسط الناصرية، بعد ساعات على نجاة ناشطين اثنين من محاولة اغتيال في المحافظة ذاتها.

احتجاجات العراق العراق اغتيال

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