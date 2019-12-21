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زلزال بقوة 3ر5 على مقياس ريختر يضرب اليابان

12:02 ص السبت 21 ديسمبر 2019
زلزال بقوة 3ر5 على مقياس ريختر يضرب اليابان

زلزال بقوة 3ر5 على مقياس ريختر يضرب اليابان

واشنطن / طوكيو - ( د ب أ ):

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل مساء اليوم الجمعة، جزيرة هاتشيجو جيما الواقعة إلى الجنوب من طوكيو.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن بيان لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 278 كيلومترا شرق جزيرة هاتشيجو جيما.

ولم ترد على الفور أى أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية نتيجة للزلزال.

زلزال اليابان مقياس ريختر

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