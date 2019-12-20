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موسكو: مقتل 17 عسكريًا سوريًا وإصابة 42 بهجوم للإرهابيين في إدلب

09:54 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
موسكو: مقتل 17 عسكريًا سوريًا وإصابة 42 بهجوم للإرهابيين في إدلب

مقتل 17 عسكريًا سوريًا وإصابة 42 بهجوم للإرهابيين

دمشق - (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن مقتل 17 عسكريًا سوريًا، وإصابة 42، أثناء صد هجمات للمسلحين على مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء يوري بورينكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - إن المسلحين حاولوا اختراق خطوط الدفاع للجيش السوري على محوري سنجار وأبو دالي بريف إدلب .

وأضاف أنه "خلال صد هجمات الإرهابيين قتل 17 عسكريا سوريا وأصيب 42 بجروح. وبلغت خسائر الجماعات الإرهابية نحو 200 قتيل وجريح".

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