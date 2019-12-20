ترامب يجري الترتيب للتوقيع الرسمي على الاتفاق التجاري مع الصين

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أجرى "محادثات جيدة للغاية" مع نظيره الصيني شي جينبينج، وأنه يجري حاليًا ترتيب "التوقيع الرسمي" على الاتفاق التجاري المرحلي بين بكين وواشنطن.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أجريت محادثات جيدة للغاية مع رئيس الصين شي بشأن اتفاقنا التجاري الضخم. الصين بدأت شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية (الأمريكية) وغيرها".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب القول إنه ناقش أيضا مع الزعيم الصيني مسألتى كوريا الشمالية وهونج كونج.