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كازاخستان تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام

03:30 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
كازاخستان تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام

قاسم جومارت توكايف

نور سلطان - أ ش أ

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، إن بلاده تنوي الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأضاف توكايف- خلال اجتماع للمجلس الوطني للثقة العامة التابع للرئاسة الكازاخية اليوم الجمعة "لقد حان الوقت لحل القضايا التي أثارها بنشاط المدافعون عن حقوق الإنسان لدينا، أوجه وزارة الخارجية بالبدء في إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

ويعمل كازاخستان منذ عام 2003، بمرسوم رئاسي غير محدود زمنيا لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، كما شهدت البلاد عام 2004 تشريع عقوبة السجن المؤبد باعتبارها بديلا لعقوبة الإعدام، لكن ذلك لم يلغ الإعدام كشكل من أشكال العقوبة الجنائية، ويمكن تنفيذ هذه العقوبة بعد انقضاء سنة على رفع مرسوم الوقف الاختياري.

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