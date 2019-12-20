باكستان:زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إسلام آباد وعدة مدن

إسلام آباد - أ ش أ

ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة، العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" ومدن "لاهور" و"بيشاور" وبعض المدن الأخرى المجاورة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.