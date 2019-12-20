في ذكرى إعدامه.. ابنة صدام حسين توجه كلمة للمتظاهرين العراقيين

كتبت – إيمان محمود:

وجهت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رسالة إلى المتظاهرين العراقيين، وذلك مع اقتراب الذكرى الثالثة عشر لمقتل والدها على يد القوات الأمريكية في 30 ديسمبر عام 2006.

وقالت رغد صدام حسين في الفيديو الذي نشرته في تغريدة عبر صفحتها الرسمية "أيها العراقيون الأبطال نساء ورجال، أحييكم اليوم وأنتم تسطرون أروع ملحمة عراقية، هي الانتفاضة الوطنية المجيدة، التي أكد العراقيون فيها أنهم أحفاد أولئك الرجال العظام الذين هزموا الفُرس وحموا بوابة العرب الشرقية في ديكار والقادسية الأولى والثانية".

وأضافت "تمر علينا هذه الأيام الذكرى الـ13 لاستشهاد والدي الرئيس صدام حسين، والعراق مازال يعيش المحنة التي أوجدها الغزاة وعملائهم، نحن لا نجتهد ولا نركب الموجة نحن جزء مهم من تاريخ العراق، لنا ما لنا، وعلينا ما علينا، ومتأكدون من أننا سنبني عراقا أفضل وأنظف، وستنتهي محنة العراق عاجلا بإذن الله، ولتبدأ مرحلة أخرى كما ينبغي لعراقنا العظيم".

واستطردت رغد: "علينا ونحن نعيش هذا الظرف العصيب أن نستوعب أن لكل مرحلة أخطائها فذلك أمر طبيعي، ليس في الحكم فقط، وإنما في كل مفردة من مفردات الحياة، وتجاربها الإنسانية".

وأكدت: "لن يكون أي ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين بمنأى عن الحساب العادل، فالشعب سيحاسب كل القتلة وسرّاق المال العام، وكل من فرط بكرامة العراقيين، وبسيادة بلدهم، وسيأخذ كل ذي حق حقه قانونا، وشرعا، ولن يقبل العراقيون بأقل من ذلك طال الزمن أم قصر".

ووجهت رغد في كلمتها رسالة إلى المتظاهرين: "إن تلاحمكم، وتكاتفكم سيسجلهما لكم التاريخ، والعالم بأسره بأحرف من نور، فحافظوا على ذلك بقوة، فكم هي جميلة وقفتكم في ساحات العز بأبهى الصور الحضارية، وأنتم تقارعون الطغاة، فلم يستدرجكم بطش أجهزة القمع، إلى الانحراف عن أهدافكم النبيلة في التغيير نحو الأفضل".

وأوضحت: "نعلم أن ما تمرون به ليس سهلا أبدا ونعلم أن الظروف الحالية قاسية جدا، خصوصا انكم ترون أحبتكم وهم يستشهدون أمام أعينكم كل يوما وساعة دفاعا عن وطنهم، لقد عشت هذا الشعور؛ شعور فقدان الأحبة، إلا أن حالة التوازن مطلوبة وحيوية لنجتاز صعوباتها".