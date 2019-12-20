السجن مدى الحياة بحق نائب هندي سابق في قضية اغتصاب

نيودلهي (د ب أ):

قضت محكمة هندية اليوم الجمعة بمعاقبة كولديب سينغ سنجار، النائب السابق بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بالسجن مدى الحياة وذلك لإدانته باغتصاب فتاة، حسبما أفاد موقع "لايف لو" الإلكتروني للتقارير القانونية.

وفي أغسطس 2019، قام الحزب الحاكم في الهند بفصل سنجار، وهو عضو المجلس التشريعي بولاية أوتار براديش، في خضم انتقادات بأن الحزب كان يوفر له الحماية.

وقال محامو سنجار إن موكلهم سيطعن على الحكم أمام المحكمة العليا.

كما أمرت المحكمة النائب السابق بدفع مبلغ 2.5 مليون روبية (135ر35 دولار أمريكي) تعويضا للضحية.

وجرت محاكمة سنجار بموجب قوانين حماية الطفل في الهند لأن الفتاة كانت تبلغ من العمر 17 عامًا عندما تعرضت للاغتصاب في مسقط رأسها بولاية أوتار براديش.

وأصيبت الفتاة وأفراد عائلتها بجروح خطيرة في حادث سير في يوليو الماضي، حيث توفي اثنان من أقاربها، كما أصيب محاميها بجروح خطيرة في الحادث.

واتهمت والدة الفتاة سنجار بـ "ترتيب" الحادث وهو داخل السجن، وهو ما ينفيه النائب السابق، وتجري الشرطة تحقيقا في الحادث.

كما أمرت المحكمة اليوم الوكالة الاتحادية التي تحقق في القضية بتوفير الحماية اللازمة للضحية وعائلتها.

ويأتي الحكم ضد سنجار في وقت تعود فيه قضية الاعتداءات الجنسية ضد النساء في الهند إلى بؤرة الاهتمام في أعقاب حادث اغتصاب جماعي لطبيبة بيطرية تبلغ من العمر 28 عامًا في مدينة حيدر أباد بجنوب البلاد.

ووفقا لأحدث بيانات رسمية، تعرضت 658ر33 امرأة وفتاة في الهند للاغتصاب على مدار عام 2017.