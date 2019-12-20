الكشف عن هوية مُطلق النار قرب مقر المخابرات الروسية

موسكو - أ ش أ

كشفت وسائل إعلام روسية ،نقلا عن مصادر أمنية، اسم وتفاصيل حياة المشتبه به في إطلاق النار قرب مقر المخابرات الروسية وسط موسكو مساء أمس الخميس.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة أن مطلق النار هو يفجيني منيوروف البالغ من العمر 39 عاما، من سكان مدينة بودولسك جنوب موسكو وكان يعمل في مجال الاستشارات القانونية التجارية قبل أن تغلق شركته عام 2015.

ونقلت عن والدته قولها إن يفجيني لم يخدم في الجيش ولم يكن متزوجا كما لم تربطه علاقة عاطفية مع أي امرأة، ولم يكن لديه أصدقاء حميمون، وكان منطويا على نفسه لا يتواصل كثيرا مع الناس.مضيفة أيضا أنه كان يعمل في الفترة الأخيرة مع عدد من الشركات الأمنية الخاصة، وبات يهتم بالرماية منذ عدة سنوات وقضى معظم وقته في العمل والتدريب على الرماية.

وتابعت والدته قائلة:"إنه أخبرها لدى مغادرة المنزل أمس الخميس أنه ذاهب للتدريب على الرماية". في حين روى مدربه في نادي الرماية أنه كان يحضر التدريبات وهو يرتدي معطفا أسود طويلا ويرفض خلعه بذريعة أنه مريح له.

وكانت هيئة الأمن الفدرالي الروسية أعلنت مساء أمس أن مسلحا شن هجوما في محيط مقر الهيئة وسط موسكو وتمكن من قتل عنصر أمني وجرح 5 أشخاص بينهم مدني، قبل أن تتم تصفيته في تبادل لإطلاق النار.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث تحت بند "الاعتداء على موظفي أجهزة حفظ النظام والقانون، في حين لا تزال دوافع مطلق النار تكتنفها الغموض. وكانت أجهزة الأمن الروسية قد أعلنت أنها عثرت في منزل يفجيني على ترسانة من الأسلحة ، كلها مرخص.