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"بحجة عدم الترخيص".. الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا فلسطينيا في الضفة

11:47 ص الجمعة 20 ديسمبر 2019
"بحجة عدم الترخيص".. الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا فلسطينيا في الضفة

جرافات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزلا قيد الانشاء وسورا شمال مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال ادعى أن المنطقة التي جرت فيها عملية الهدم تخضع لبلدية الاحتلال في القدس على الرغم من أن بلدية بيت لحم تمنح تراخيص ابنية في تلك المنطقة.

ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينة القدس ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق .

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