السفير الأمريكي في موسكو: داعش والقاعدة على رأس أولوياتنا

موسكو - أ ش أ

أكد السفير الأمريكي الجديد في روسيا جون سوليفان، أن أولويات برنامج عمله في موسكو هو محاربة التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيما "داعش" و"القاعدة".

وأشار سوليفان وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه سيحاول التركيز على مجالات التعاون بين موسكو وواشنطن، والتي تظل ممكنة على خلفية العلاقات المحتدمة بين البلدين، وخاصة التعاون من أجل تطوير استراتيجية الحد من الأسلحة، وقضية الأمن في القطب الشمالي، وتبادل المعلومات للحماية من الهجمات الإرهابية.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: "نتوقع من الحكومة الروسية أن تأخذ على محمل الجد التزاما بحماية العالم من الجماعات الإرهابية الخطيرة مثل تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة المحظورين في روسيا".

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح السفير الأمريكي الجديد في روسيا يوم 12 ديسمبر الجاري، وقبل ذلك، شغل سوليفان منصب وكيل وزارة الخارجية، كما عمل في وزارات الدفاع، والعدل والتجارة.