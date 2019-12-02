وزير الخارجية الإيراني لنظيره العماني: نرحب بكافة المبادرات لخفض التوتر في المنطقة

طهران - (د ب ا)

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ضرورة خفض التوترات الإقليمية الراهنة ولاسيما في اليمن؛ قائلاً إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب وتدعم جميع المبادرات والخطوات التي تنبع من نوايا حسنة وتصب في خفض التوترات الإقليمية.

وجاءت تصريحات اليوم الاثنين خلال اللقاء مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي وصل إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وشدد ظريف خلال اللقاء على حرص ايران للحوار مع كافة الدول الاقليمية؛ مصرحا ان "مبادرة هرمز للسلام تأتي في هذا السياق" ايضا.

بدوره، أكد وزير خارجية عمان خلال اللقاء على أن التطورات الراهنة في المنطقة تقتضي اجراء المزيد من المباحثات والتفاهم؛ مبينا ان عقد مؤتمر شامل بمشاركة الدول المعنية جميعا سيكون مفيدا في هذا الخصوص.

وتطرّق الجانبان الايراني والعماني في مباحثاتهما اليوم، الى العديد من القضايا الثنائية والاقليمة والدولية؛ بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني وفي شتى الصُّعد الثنائية ومتعدد الاطراف بين طهران ومسقط.

وتأتي زيارة بن علوي وسط توترات في منطقة الخليج على خلفية الهجمات على ناقلات نفط ومنشأت نفطية في السعودية، وقيام الولايات المتحدة بارسال قوات إلى السعودية عقب ذلك.

واتهمت السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء الهجمات على آرامكو غير أن طهران تنفي ذلك.