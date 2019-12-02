مقتل قائد عسكري بارز في تعز اليمنية

صنعاء - ( د ب أ)

أفاد مصدر عسكري، اليوم الإثنين، أن قائدًا عسكريًا كبيرًا، قتل بنيران شقيقه في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في محافظة تعز، قتل بنيران شقيقه في مديرية المواسط بريف المحافظة الأكبر سكانا في البلاد.

وأضاف أن: "العميد الحمادي قتل بعد خلاف مع شقيقه تطور إلى استخدام الرصاص من قبل الأخير الذي قتل أيضا بنيران مرافقي القائد العسكري".

ويعتبر الحمادي واحدًا من أبرز القيادات العسكرية في محافظة تعز، ويصفه البعض بأنه مقرب من دولة الإمارات، العضو الفعال في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين منذ مارس 2015.