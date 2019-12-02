أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري حركة المحافظين مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

مقتل قائد عسكري بارز في تعز اليمنية

06:39 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
مقتل قائد عسكري بارز في تعز اليمنية

الجيش اليمني - ارشيفية

صنعاء - ( د ب أ)

أفاد مصدر عسكري، اليوم الإثنين، أن قائدًا عسكريًا كبيرًا، قتل بنيران شقيقه في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في محافظة تعز، قتل بنيران شقيقه في مديرية المواسط بريف المحافظة الأكبر سكانا في البلاد.

وأضاف أن: "العميد الحمادي قتل بعد خلاف مع شقيقه تطور إلى استخدام الرصاص من قبل الأخير الذي قتل أيضا بنيران مرافقي القائد العسكري".

ويعتبر الحمادي واحدًا من أبرز القيادات العسكرية في محافظة تعز، ويصفه البعض بأنه مقرب من دولة الإمارات، العضو الفعال في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين منذ مارس 2015.

اليمن مقتل قائد عسكري محافظة تعز

الخبر التالى:

حزب موالي للأكراد: نقل سياسي بارز مسجون لدى تركيا إلى المستشفى
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان