الأسيران الفلسطينيان زهران والهندي يواجهان ظروفًا صعبة داخل سجون الاحتلال

رام الله - أ ش أ

يواجه الأسيران الفلسطينيان أحمد زهران (42 عاما)، ومصعب الهندي (29 عاما) في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ظروفا صحية صعبة، تزداد حدتها مع مرور الوقت، ودخول إضرابهما عن الطعام الشهر الثالث على التوالي.

وأوضح نادي الأسير - في بيان صحفي اليوم الإثنين - أن إدارة المعتقلات تواصل إجراءاتها العقابية والتنكيلية بحق الأسيرين، وتحرمهما من أبسط حقوقهما الإنسانية، وترفض الاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري.

يذكر أن الأسير زهران من بلدة دير أبو مشعل، مضرب عن الطعام منذ 71 يوما، وكان أسيرا سابقا قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال 15 عامًا، وهو أب لأربعة أبناء، ويعتبر هذا الإضراب الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري.

والأسير الهندي من بلدة تل معتقل منذ الرابع من سبتمبر 2019، ومضرب عن الطعام منذ 69 يومًا، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إداري، وخاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه مدة 35 يوماً، انتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، في 9 سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً العام الجاري.

يشار إلى أن عشرات الأسرى خاضوا، منذ بداية العام الجاري، إضرابات عن الطعام جلها ضد الاعتقال الإداري.