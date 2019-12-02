وفدان من حماس والجهاد يغادران غزة إلى مصر

غزة- (د ب أ):

غادر وفدان من حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين قطاع غزة إلى مصر اليوم الاثنين في زيارة تستمر عدة أيام.

وذكرت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وفد حماس يترأسه رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، فيما يترأس وفد الجهاد القيادي فيها خالد البطش.

وغادر الوفدان قطاع غزة عبر معبر رفح البري في طريقهما إلى العاصمة المصرية القاهرة على أن يبحثان تطورات الأوضاع الفلسطينية وتفاهمات التهدئة مع إسرائيل.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة عن تقدم في تفاهمات تعزيز وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، والتي تجري بوساطة مصر والأمم المتحدة.

وكان هنية أجرى على رأس وفد من قيادة حماس زيارة مُطوّلة إلى مصر بدأت في الثالث من فبراير الماضي واستمرت في حينه أكثر من ثلاثة أسابيع.

يأتي ذلك فيما أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في غزة استئناف الاحتجاجات الأسبوعية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل يوم الجمعة المقبل بعد إلغائها لثلاثة أسابيع متتالية.

وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء مسيرات العودة لثلاثة أسابيع متواصلة منذ انطلاقها في 30 مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.

وأكدت الهيئة التي تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية، في بيان عقب اجتماع لأعضائها في غزة اليوم، على استمرار مسيرات العودة "بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال".

وحثت الهيئة على أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات الجمعة القادمة تحت شعار (المسيرة مستمرة)، محذرة إسرائيل من أية محاولات لاستهداف المشاركين في المسيرات.

وشهد قطاع غزة جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل منتصف الشهر الماضي بدأت باغتيال إسرائيل القيادي العسكري في حركة الجهاد بهاء أبو العطا وزوجته وأسفرت عن مقتل 36 فلسطينيا وجرح العشرات.