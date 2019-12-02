روسيا: توقعات بعقد قمة بين بوتين وأردوغان في اسطنبول

موسكو- (د ب أ):

أعلنت الرئاسة الروسية اليوم الاثنين أنه من المتوقع عقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول في الثامن من يناير القادم.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن "الهدف الرئيسي للزيارة (التي سيقوم به بوتين لتركيا) هو إطلاق مشروع /ترك ستريم"، في إشارة إلى خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا.

ومن المقرر أن ينقل الخط الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى تركيا ومنها لاحقا إلى الشمال عبر بلغاريا وصربيا. ومن المقرر استكمال المرحلتين الأخريين أواخر العام القادم.

ونظرا لأنه سيفقدها دورها كدولة عبور لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، فإن أوكرانيا تعارض مد هذا الخط، كما تعارض مد خط آخر لا يزال قيد الإنشاء من روسيا إلى ألمانيا، "نورد ستريم 2"، وتعتبر أنه يقوض العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا.