روسيا: عودة 668 لاجئًا سوريًا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

موسكو - أ ش أ

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن 668 لاجئا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 289 لاجئا عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، بالإضافة إلى 379 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وأضاف المركز الروسي -في بيان اليوم الاثنين- أن إجمالي عدد اللاجئين، الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، منذ يوم 18 يوليو 2018 ، بلغ قرابة 480 ألف شخص، منهم أكثر من 152 ألف شخص من لبنان وقرابة 328 ألف شخص من الأردن .

وأوضح أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السوري طهرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة الأراضي من الألغام على مساحة 3.1 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.