الأردن والكويت يبحثان تعزيز التعاون العسكري

عمان - أ ش أ

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ، اليوم الاثنين، وفدا عسكريا كويتيا برئاسة اللواء الركن فالح شجاع فالح، بحضور الملحق العسكري الكويتي في عمان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الثنائي في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.