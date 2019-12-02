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الأردن والكويت يبحثان تعزيز التعاون العسكري

11:54 ص الإثنين 02 ديسمبر 2019
الأردن والكويت يبحثان تعزيز التعاون العسكري

وصول رئيس الأركان الكويتي إلى الأردن للمشاركة باجت

عمان - أ ش أ

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ، اليوم الاثنين، وفدا عسكريا كويتيا برئاسة اللواء الركن فالح شجاع فالح، بحضور الملحق العسكري الكويتي في عمان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الثنائي في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.

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يوسف أحمد الحنيطي التعاون العسكري الكويت الأردن

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