الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى طرابلس

طرابلس - أ ش أ

أعلنت شعبة تابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، أن قوة الاقتحام بالكتيبة 166 مشاة تحركت من مواقعها للمشاركة في عمليات تحرير طرابلس.

وذكرت بوابة (أفريقيا للأخبار) أن الجيش الليبي أكد -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)- أنه تم تجهيز الكتيبة وتدريبها على أعلى مستوى لرفع كفاءتها، كما أنها تمتلك خبرة كبيرة وسبق أن شاركت في حرب تحرير درنة والجنوب ونجحت في كافة المهام الموكلة إليها.