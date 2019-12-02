الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى طرابلس
طرابلس - أ ش أ
أعلنت شعبة تابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، أن قوة الاقتحام بالكتيبة 166 مشاة تحركت من مواقعها للمشاركة في عمليات تحرير طرابلس.
وذكرت بوابة (أفريقيا للأخبار) أن الجيش الليبي أكد -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)- أنه تم تجهيز الكتيبة وتدريبها على أعلى مستوى لرفع كفاءتها، كما أنها تمتلك خبرة كبيرة وسبق أن شاركت في حرب تحرير درنة والجنوب ونجحت في كافة المهام الموكلة إليها.
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