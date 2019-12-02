أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري حركة المحافظين مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى طرابلس

11:49 ص الإثنين 02 ديسمبر 2019
الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى طرابلس

الجيش الوطني الليبي

طرابلس - أ ش أ

أعلنت شعبة تابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، أن قوة الاقتحام بالكتيبة 166 مشاة تحركت من مواقعها للمشاركة في عمليات تحرير طرابلس.

وذكرت بوابة (أفريقيا للأخبار) أن الجيش الليبي أكد -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)- أنه تم تجهيز الكتيبة وتدريبها على أعلى مستوى لرفع كفاءتها، كما أنها تمتلك خبرة كبيرة وسبق أن شاركت في حرب تحرير درنة والجنوب ونجحت في كافة المهام الموكلة إليها.

هذا المحتوى من

الجيش الليبي طرابلس تعزيزات عسكرية

الخبر التالى:

تباين مواقف الصحف اللبنانية بشأن تشكيل الحكومة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن بيان حالة طقس 48 ساعة (شبورة وأمطار ونصائح)