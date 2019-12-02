ترامب يبحث هاتفيا مع نتنياهو "التهديد الإيراني"

واشنطن- (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو "التهديد الإيراني".

وكتب جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض، على حسابه على موقع تويتر، أن الجانبين بحثا "التهديد الإيراني، وكذلك القضايا الثنائية والإقليمية المهمة".

يأتي الاتصال بعد أيام قليلة من إعلان ست دول أوروبية، هي بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد، الانضمام إلى آلية "إنستكس"، التي تهدف إلى إتاحة مواصلة التبادل التجاري الدولي مع إيران بالالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الملف الإيراني سيكون "في صدارة الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال سلسلة لقاءات يعقدها نتنياهو ابتداء من يوم غد الثلاثاء في لندن على هامش مؤتمر قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ضمن زيارة تستمر يومين".

وتوقعت الهيئة أن يلتقي نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وكان جرى إطلاق آلية "إنستكس"، في يناير من جانب كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني.

وهاجم نتنياهو الليلة الماضية بشدة الدول الأوروبية، واعتبر أنها "تقدم تنازلات إضافية لإيران في الوقت الذي يذبح الإيرانيون ووكلاؤهم مئات المواطنين في كل أنحاء الشرق الأوسط: في طهران وبغداد وبيروت".

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.