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استقالة وزير الطاقة الأمريكي

10:25 ص الإثنين 02 ديسمبر 2019
استقالة وزير الطاقة الأمريكي

وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري

القاهرة- (مصراوي):

أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الاثنين، التنحي عن منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وكتب بيري على تويتر: "أودع اليوم وزارة الطاقة، كان لي الشرف أن أعمل وزيراً في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، استقالة وزير الطاقة، ريك بيري، وأعلن عن خليفته الذي سيرشحه في هذا المنصب.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التي قام بها".

وتابع: "يسرني أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد".

وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري تويتر دونالد ترامب

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