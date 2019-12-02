مصدر عراقي: قتيل و3 مصابين من الحشد الشعبي في هجوم لداعش



الرمادي- (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش على مقر للحشد غرب الفلوجة.

وقال المقدم محمود ليث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عناصر داعش هاجموا الليلة الماضية مقرًا لقوات الحشد الشعبي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، ما أدى إلى مقتل عنصر من الحشد الشعبى وإصابة 3 آخرين بجروح، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتشهد محافظة الأنبار، كبرى مدن العراق من حيث المساحة، استقرارًا أمنيًا نسبيًا منذ تحريرها من تنظيم داعش عام 2016، إلا أن مدنها تتعرض لهجمات من حين لآخر تنفذها فلول تنظيم داعش مستهدفة القطعات الأمنية العراقية.