روسيا تدعو الناتو لإعادة النظر في سياساته

موسكو- (أ ش أ):

قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، اليوم الاثنين، إن بلاده تدعو حلف شمال الأطلسي، إلى إعادة النظر بالعلاقات مع موسكو، على الرغم من الخلافات حول عدد من القضايا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن السفير قوله "رسالتنا (إلى الناتو) بسيطة جدًا، ودعونا نراجع الوضع الحالي، روسيا لا تهدد الناتو، لدينا تناقضات مع الدول الغربية، وهناك تناقضات مع بريطانيا العظمى، لذلك فإن موسكو ليست مستعدة لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بالخط السياسي الذي تتبعه واشنطن ولندن ودول أخرى، لأن لدينا مصالحنا الخاصة، لكن هذه الاختلافات السياسية لاعلاقة لها بالقضايا العسكرية الخطيرة".

وأكد السفير ردًا على سؤال حول الأهداف التي تسعى روسيا لتحقيقها في سوريا، أن الهدف الرئيسي لموسكو في هذه المنطقة هو مكافحة الإرهاب.

وأضاف السفير: "لقد تعاملنا مع هذه المهمة، ونجحنا (في مكافحة الإرهاب)"، مؤكدًا أن جميع الاتهامات ضد روسيا فيما يتعلق بالغارات الجوية ضد الأهداف المدنية والمستشفيات في سوريا، لا أساس لها وغير دقيقة وبدون أي إثباتات.

يشار إلى أن الناتو أوقف التعاون العملي والعسكري مع روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية، في الأول من أبريل من عام 2014، ومع ذلك تقرر الإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة في اللجنة التنظيمية النووية على مستوى السفراء وما فوق.