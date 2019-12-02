مقتل 20 في تبادل لإطلاق النار شمالي المكسيك

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

قالت حكومة ولاية كواويلا المكسيكية، إن 20 شخصًا لقوا حتفهم خلال معركة بالأسلحة النارية بين أعضاء يشتبه في أنهم من عصابات المخدرات وقوات الأمن شمالي المكسيك.

وقال ميجيل انجيل حاكم كواويلا الأحد: "قتل 14 مجرمًا.. وقتل 4 من ضباط الشرطة أثناء قيامهم بعملهم؛ ومدنيين مسالمين اختطفهما المجرمون ثم قتلوهما".

وأصيب 6 من ضباط الشرطة في تبادل إطلاق النار، الذي بدأ يوم السبت عندما هاجمت مجموعة مسلحة بلدة فيلا يونيون، على بعد حوالي 65 كم جنوب مدينة إيجل باس الحدودية مع الولايات المتحدة، وبدأت في إطلاق النار على المباني الإدارية.

وذكرت السلطات المحلية أن مجندين وأفراد شرطة، بدعم من مروحيات الجيش، قاموا بمطاردتهم في عملية استمرت حتى يوم الأحد.

وتظهر صور نشرتها حكومة الولاية مبان وسيارات مليئة بالثقوب.

وعانت المكسيك من انتشار أعمال العنف على مدى سنوات، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب انتشار العصابات الإجرامية التي تجني أموالها من خلال المخدرات وعمليات الخطف والابتزاز.

ويقتل نحو 100 شخص يوميًا في البلاد، التي سجلت أكثر من 36 ألف جريمة قتل العام الماضي.

وتأتي أحداث العنف هذه بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه لتصنيف عصابات المخدرات المكسيكية على أنها منظمات إرهابية.