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ترامب يرفض المشاركة في جلسة المساءلة بعزله

04:20 ص الإثنين 02 ديسمبر 2019
ترامب يرفض المشاركة في جلسة المساءلة بعزله

لرئيس دونالد ترامب

القاهرة- (مصراوي):

قال البيت الأبيض في رسالة بعث بها لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب، لن يرسل ممثلًا إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة يوم الأربعاء في إطار مساءلة الرئيس، بحسب "سكاي نيوز".

وأوضح بات سيبولون مستشار الرئيس في الرسالة التي بعث بها لجيرولد نادلر وأطلعت "رويترز" عليها إن فريق ترامب" لا يمكن توقع مشاركته في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية".

وأضاف سيبولون في الرسالة أن البيت الأبيض، سيرد بشكل منفصل على جلسة بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة.

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