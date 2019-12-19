فرنسا تبدأ استخدام الطائرات المسيرة في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب

باريس - (د ب أ)

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في وقت متأخر من اليوم الخميس أن الجيش الفرنسي سيستخدم الطائرات المسيرة المسلحة في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.

وقالت بارلي في باريس إنه تم اتخاذ القرار بعد أن نجح الجيش في اختبار طائرة مسيرة مسلحة في قاعدة جوية في نيامي عاصمة النيجر.

وأعلن مقاتلون في تنظيم داعش في وقت سابق من الشهر الجاري مسؤوليتهم عن هجوم استهدف معسكرا للجيش في بلدة بالنيجر غرب البلاد بالقرب من الحدود مع مالي، مما أسفر عن مقتل 71 عسكريا.

وتعاني منطقة الساحل الشاسعة ذات الحدود التى لا تحظى بإجراءات أمنية كافية والمناطق غير الخاضعة للحكم، من الإرهاب.

وتنشط في المنطقة جماعات مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وأنصار الدين، وبوكو حرام. وأسفرت الهجمات المتفرقة عن مقتل مئات المدنيين في السنوات الأخيرة.

وتضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي"مينوسما" أكثر من 13 ألف جندي من جنود الأمم المتحدة و 1920 من ضباط الشرطة.

وذكرت مصادر في قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى نيامي يوم الأحد المقبل في زيارة رسمية لها.