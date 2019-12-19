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غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف موقعين في غزة

11:14 م الخميس 19 ديسمبر 2019
غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف موقعين في غزة

غارة جوية- أرشيفية

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقع في عسقلان شمال قطاع غزة، بصاروخين من طائرة بدون طيار، مساء اليوم الخميس.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن شهود عيان بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقعًا في بلدة بيت لاهيا، وموقعًا آخر في محافظة خان يونس جنوب القطاع.

ودوت صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

وقبل ساعات قليلة من القصف، أعلنت قوات الاحتلال سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنات غلاف غزة، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية.

غارة جوية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة فلسطين

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