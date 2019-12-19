الحريري يطالب اللبنانيين برفض دعوات التظاهر وقطع الطرقات

دعا سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جموع الشعب إلى رفض دعوات النزول إلى الشوارع وقطع الطرقات.

وأكد الحريري في تغريده له على تويتر، أن الهدوء والمسؤولية الوطنية أولوياتهم، وأن الأزمة التي يواجهها لبنان خطيرة ولا تتحمل أي تلاعب بالاستقرار.

وانتشرت دعوات النزول إلى الشوارع والتظاهر، عقب تكليف الرئاسة اللبنانية، الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة، وقامت قوات الأمن اللبنانية بفرض طوقًا أمنيًا بمحيط منزله عقب إعلان تكليفه تحسبًا لأي تظاهرات قد تحدث أمام منزله احتجاجًا على تكليفه لرئاسة الحكومة.

وذكرت الوكالة الوطنية، أن الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس عون اليوم، حصد خلالها المرشح الدكتور حسان دياب على 69 صوتًا، فيما حصد السفير نواف سلام، 13 صوتًا، وصوتًا واحدًا للدكتورة حليمة قعقور، فيما امتنع عن التصويت 42 آخرين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة بكافة المدن والمناطق، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وللمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء اصلاحات اقتصادية عاجلة للاقتصاد اللبناني المتدهور، وتخلل الاحتجاجات العديد من أعمال العنف خاصة.