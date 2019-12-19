دبلوماسي أمريكي: نتمنى اختيار حكومة عراقية تلبي متطلبات الشعب

بغداد - (أ ش أ)

أعرب وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية ديفيد هيل، اليوم الخميس، عن تمنيات بلاده بأن يتم اختيار حكومة عراقية بقرار وطني خالص تلبي المتطلبات الشعبية.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن الحلبوسي استقبل وكيل وزير الخارجية الأميركي للشئون السياسية ديفيد هيل، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون المشترك في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، كما بحث اللقاء، جهود مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش ومحاربة الفكر المتطرف".

وأكد هيل على استمرار شراكة ودعم بلاده للعراق، وضرورة احترام سيادته والسعي إلى أن يكون بلدا آمنا وقويا ومستقرا.

وعبَّر مساعد وزير الخارجية الأمريكي عن حرص بلاده على العمل مع العراق لإعماره وإعادة النازحين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار، وضمان تحقيق استقرار العراق ورفاه شعبه، متمنيا أن يتم اختيار حكومةٍ عراقيةٍ بقرار وطني خالص تلبي المتطلبات الشعبية.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب العراقي أهمية استمرار الدعم الدولي لجهود الإعمار وإعادة النازحين إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار.