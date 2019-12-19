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الجزائر: تعيين وزير الخارجية رئيسا للوزراء بالنيابة

06:03 م الخميس 19 ديسمبر 2019
الجزائر: تعيين وزير الخارجية رئيسا للوزراء بالنيابة

رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

قالت رئاسة الجمهورية في الجزائر إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عين اليوم الخميس، وزير الخارجية صبري بوقادوم رئيسا للوزراء بالنيابة خلفا لنور الدين بدوي.

وكان الحراك طالب منذ أشهر برحيل بدوي باعتباره أحد أوجه التزوير في نظام المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف ذات المصدر أن الرئيس تبون، استقبل اليوم الخميس، نور الدين بدوي الذي قدم له استقالته موضحا أنه تم قبول هذه الاستقالة. كما كشف أن رئيس الجمهورية أقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، وعين وزير السكان والعمران والمدينة، كمال بلجود، لشغل ذات المنصب بالنيابة.

وكلف الرئيس الجزائري أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال.

كان عبد المجيد تبون أدى اليمين الدستورية اليوم الخميس، وباشر مهامه رسميا كرئيس للجمهورية.

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