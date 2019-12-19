السفير الإسرائيلي في برلين يدعو لتصنيف حزب الله تنظيمًا إرهابي

برلين - (د ب أ):

دعا السفير الإسرائيلي في ألمانيا جيرمي إيساكاروف، إلى تصنيف جماعة حزب الله الشيعية برمتها في ألمانيا وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على أنها تنظيم إرهابي.وقال إيساكاروف لوكالة الأنباء الألمانية: "لا يمكن أن يكون هناك تفريق بين الجناح العسكري وما يسمى بالجناح المدني للتنظيم. هيكل حزب الله برمته مسؤول عن الإرهاب... اعتقد أنه ليس هناك جهاز استخباراتي جاد قد يعارض ذلك".

وأكد السفير الإسرائيلي في برلين أنه لم تتعرض إسرائيل وحدها خلال الثلاثة عقود الماضية "للإرهاب الخبيث القاس" لحزب الله، ولكن الأوروبيين أيضا.

وأقر البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس مذكرة تنادى بحظر نشاط جماعة حزب الله الإسلامية في ألمانيا، وافقت عليها الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم في ألمانيا وهي حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وكذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى جانب الحزب الديمقراطي الحر، فيما امتنع عن التصويت كل من حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض وحزبي اليسار والخضر المعارض.

وجاء في المذكرة التي صادق عليها البرلمان الألماني اليوم والمقدمة من الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم: "البرلمان الألماني /بوندستاج/ يناشد الحكومة الاتحادية فرض حظر على نشاط جماعة حزب الله، كي لا يتم التسامح إزاء أي نشاط في ألمانيا يتم من جانب ممثلين للتنظيم الذي يعارض أفكار التفاهم بين الشعوب".

وقبل مصادقة البرلمان الألماني على المذكرة، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشكل عام لتشديد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الجماعة في ألمانيا، وقال لشبكة التحرير الصحفي الألماني في عددها الصادر اليوم الخميس: "جماعة حزب الله تنكر حق إسرائيل في الوجود، وتهدد بالعنف والإرهاب ويواصل تسليح الترسانة الصاروخية الخاصة به بشكل ضخم. وفي سورية تعمل (الجماعة) كمساعد تنفيذي في الأعمال الوحشية التي يقوم بها (الرئيس السوري بشار) الأسد ضد شعبه".

وأكد ماس أنه يتعين على ألمانيا استخدام أدوات دولة القانون "من أجل التصدي للأعمال الإجرامية والإرهابية لحزب الله".

يشار إلى أن جماعة حزب الله تأسست في لبنان في عام 1982. وتم حظر ذراعها العسكرية فحسب في ألمانيا وكذلك في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، فيما يتم السماح للذراع السياسية التابعة لها بالعمل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج الجناح العسكري على قائمة الإرهاب في عام 2013. ولكن بريطانيا صنفت التنظيم برمته على أنه تنظيم إرهابي في مارس الماضي، وتبعت بذلك هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتفترض الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) أن هناك نحو 1050 عضوا وتابعا لجماعة حزب الله في ألمانيا.

من جانبه يعتبر حزب البديل من أجل ألمانيا حظر نشاط الجماعة وحدها بأنه غير كاف على الإطلاق. وتدعو الكتلة البرلمانية للحزب اليميني المعارض حظر أي تنظيم أو جمعية تابعة لحزب الله في ألمانيا وتفكيك المساجد التابعة لها.