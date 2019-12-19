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تنفيذ صفقة تبادل 135 أسيرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين في تعز

02:55 م الخميس 19 ديسمبر 2019
تنفيذ صفقة تبادل 135 أسيرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين في تعز

ميليشيات الحوثي _أرشيفية

صنعاء - ( د ب أ):

نفذت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، صفقة تبادل 135 أسيرا من الجانبين، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري ، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بأن جماعة الحوثي أفرجت بموجب الصفقة عن 75 أسيرا مقابل إطلاق السلطات الحكومية في تعز 60 أسيرا من الحوثيين.

وأضاف أن" عملية التبادل تمت بوساطة محلية في منطقة الأقروض جنوبي محافظة تعز".

ولفت إلى أن" الأسرى الحوثيين تم أسرهم في عدة جبهات بمحافظة تعز، في حين العديد من أسرى الطرف الحكومي تم اختطافهم على فترات من عدة أماكن وهم خارج إطار القتال".

وسبق أن نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي عدة صفقات تبادل لأسرى ومختطفين بوساطات محلية وقبلية بعيدا عن الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الحوثيين صنعاء صفقة تبادل الحكومة اليمنية محافظة تعز

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