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بوتين: سنواصل نقل الغاز عبر أوكرانيا

02:07 م الخميس 19 ديسمبر 2019
بوتين: سنواصل نقل الغاز عبر أوكرانيا

فلادمير بوتين

موسكو - (د ب أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده ترغب في مواصلة نقل الغاز الطبيعي عبر الجارة أوكرانيا بعد بدء تشغيل خطي أنابيب جديدين يمران بعيدا عن الأراضي الأوكرانية.

وقال بوتين، في المؤتمر الصحفي السنوي له: "الأمر يتعلق بحجم الغاز العابر والجداول الزمنية".

وأضاف: "رغم مد مشاريع بنية تحتية جديدة مثل نورد ستريم ونورد ستريم 2 وترك ستريم، فإننا سنواصل الضخ عبر أوكرانيا".

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون روس وأوكرانيون في برلين لاستئناف المحادثات حول استمرار ضخ الغاز عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أن الاتفاق الحالي بهذا الشأن سينتهي في غضون أسبوعين.

بوتين نقل الغاز أوكرانيا موسكو روسيا

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