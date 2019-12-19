الرئيس الجزائري يتعهد بتعديل الدستور خلال الأشهر المقبلة

تعهد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بإجراء تعديلات دستورية خلال الأشهر الأولى من ولايته.

وقال تبون وفي كلمة له عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجزائر بقصر الأمم في العاصمة:"علينا جميعا أن نطوي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة، فهذه هي عوامل الهدم".

وأضاف تبون أن الجزائر تحتاج إلى ترتيب الأولويات وتجاوز الوضع السياسي الراهن، مضيفًا "لن نسمح بالعبث بالمال العام أبدا".

وأكد :"نحن ملزمون جميعا، ولا خيار لنا، إلا أن نضع اليد باليد من أجل تحقيق أحلام بناء جمهورية جزائرية جديدة قوية مستقرة ومزدهرة".وجدد تبون الالتزام "بمد اليد للجميع لتحقيق مطالب الحراك في إطار التوافق".