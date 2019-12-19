العدل الأوروبية: الزعيم الكتالوني السجين جونكيراس يتمتع بحصانة

لوكسمبورج- (د ب أ):

قضت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، بأن زعيم الاستقلال الكتالوني السجين أوريول جونكيراس يتمتع بالحصانة نظرا لانتخابه عضوا في البرلمان الأوروبي.

وجاء في حكم المحكمة الأعلى في الاتحاد الأوروبي، أن الشخص الذي يتم انتخابه عضوا في برلمان الاتحاد الأوروبي يكتسب هذا الوضع بمجرد إعلان نتائج الانتخابات، "ونتيجة لذلك يتمتع بالحصانات المضمونة" لهذا المنصب.

وكان جونكيراس واحدا من 9 قادة انفصاليين كتالونيين حُكم عليهم بالسجن في أكتوبر الماضي لتنظيمهم استفتاء حول الاستقلال بدون الحصول على تصريح في عام 2017. وكانت أكبر عقوبة وهي السجن 13 عاما من نصيبه هو.

لكن في مايو الماضي، نجح في الحصول على مقعد في البرلمان الأوروبي. وسمح له القضاة في إسبانيا بالترشح بينما كان رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، لكنهم رفضوا إطلاق سراحه بعد انتخابه.