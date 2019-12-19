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السعودية: أصدرنا 606 آلاف تأشيرة عمل في الربع الثالث من 2019

12:26 م الخميس 19 ديسمبر 2019
السعودية: أصدرنا 606 آلاف تأشيرة عمل في الربع الثالث من 2019

السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، إصدار 606.4 آلاف تأشيرة عمل في الربع الثالث من العام الجاري .

وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل السعودية للربع الثالث من العام الجاري أن عدد تأشيرات العمل الصادرة بلغ نحو 4ر606 ألف تأشيرة خلال الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بنحو 552.4 ألف تأشيرة خلال الربع الذي سبقه.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن الفترة سجلت استخراج نحو 498 ألف تأشيرة للعمالة من الرجال ما يمثل 1ر82 بالمئة من إجمالي التأشيرات، مقابل 109 آلاف تأشيرة للإناث.

وحسب البيانات، فإن 57.5 بالمئة من تأشيرات العمل صدرت للقطاع الخاص خلال الفترة، وذلك بـ 348.9 ألف تأشيرة.

السعودية تأشيرة عمل الهيئة العامة للإحصاء السعودية

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