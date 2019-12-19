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لبنان: حزب الله يسمي حسان دياب لرئاسة الحكومة وحزب الحريري يمتنع

12:24 م الخميس 19 ديسمبر 2019
لبنان: حزب الله يسمي حسان دياب لرئاسة الحكومة وحزب الحريري يمتنع

حزب الله

بيروت- (د ب أ):

أعلنت حركة حزب الله تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة القادمة، بينما امتنعت كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عن تسمية مرشح، وفق ما افادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ونقلت الوكالة عن النائب محمد رعد، من كتلة "الوفاء للمقاومة"، الممثلة لحزب الله، قوله إن الكتلة سمت دياب لترؤس الحكومة المقبلة.

فيما نقلت عن النائب سمير الجسر عن "كتلة تيار المستقبل" أن "الكتلة لم تسم أحدا، لأننا كنا نريد حكومة اختصاصيين".

حزب الله سعد الحريري لبنان الحكومة اللبنانية

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