المبعوث الأمريكي لأفغانستان: المحادثات مع طالبان تقترب من مرحلة مهمة

كابول- (د ب أ):

صرح المبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد بأن المحادثات مع حركة طالبان تقترب من "مرحلة مهمة".

وقال في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر الليلة الماضية، :"إننا نقترب من مرحلة مهمة في عملية السلام الأفغانية".

وواصل خليل زاد أمس الأربعاء زيارة لكابول، حيث التقى بالرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله والرئيس السابق حامد كرزاي، كما التقى عددا من الناشطات والسياسيين.

واختتم المبعوث زيارة لكابول استمرت يومين، ووصفها بأنها كانت "رحلة بناءة".

وأوضح أن المشاورات التي أجراها خلال الزيارة تركزت على الجهود الرامية إلى الحد من العنف وتمهيد الطريق لمفاوضات أفغانية أفغانية.

على صعيد متصل، ذكر مكتب الرئيس، في بيان، أن خليل زاد أطلع الرئيس غني على ما جرى خلال المحادثات الأخيرة بين طالبان والمسؤولين الباكستانيين.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا وقف إطلاق النار والملاذات الآمنة التي تحظى بها حركة طالبان خارج أفغانستان. كما أعرب الجانبان عن أملهما في أن يتم أولا وقف إطلاق النار من أجل دفع السلام في البلاد.

وجاءت زيارة خليل زاد بعد استراحة لمفاوضي الولايات المتحدة وحركة طالبان في أعقاب هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة باجرام العسكرية الأمريكية الأسبوع الماضي. وقد أسفر الهجوم عن مقتل مدنيين أفغانيين اثنين إلى جانب إصابة أكثر من 70 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة استأنفت العلاقات مع طالبان في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطعها في سبتمبر.