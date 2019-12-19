صحيفة لبنانية: عزوف الحريري "أحدث إرباكا".. وحسان دياب مرشحا لخلافته

بيروت- (د ب أ):

قالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عدم تشكيله الحكومة القادمة "أحدث إرباكا سياسيا عارما".

وأضافت أن الإعلان أثار شكوكا بشأن إمكانية إطلاق "الاستشارات النيابية"، المُزمع انطلاقها اليوم الخميس، لتكليف الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة القادمة.

كان الحريري قال في بيان أمس الأربعاء : "أعلن أنني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة ... وسأتوجه غدا (اليوم الخميس) للمشاركة في الاستشارات النيابية ... مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت. وقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباحا لتحديد موقفها من مسألة التسمية".

في غضون ذلك، أفادت الصحيفة بأن هناك اتفاقا بين عدد من الكتل على تسمية الوزير السابق حسان دياب لتشكيل الحكومة.

والاثنين الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون قرر إرجاء بدء الاستشارات، التي كانت مقررة في ذلك اليوم إلى الخميس، بناء على طلب من الحريري.