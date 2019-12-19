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صحيفة سورية: معركة "إدلب الكبرى" قد تبدأ بأي لحظة

10:50 ص الخميس 19 ديسمبر 2019
صحيفة سورية: معركة "إدلب الكبرى" قد تبدأ بأي لحظة

الطيران الحربي السوري

دمشق- (د ب أ):

أكدت صحيفة "الوطن" السورية، الخميس، أن تكثيف الطيران الحربي السوري الروسي من غاراته على مواقع المسلحين في إدلب يأتي تمهيدا على ما يبدو "لمعركة إدلب الكبرى" التي قالت إنها "قد تبدأ بأي لحظة".

وذكرت أن "الجيش يمهد ناريا لمعركة إدلب الكبرى، التي اقتربت كما يبدو ساعتها، بعدما حشد لها ما حشد من عدد وعتاد قبل أيام، لتكون معركته حاسمة لتحرير إدلب وأريافها إذا ما أزفت ساعتها".

ونقلت عن مصدر ميداني قوله إن "الجيش مستعد أيما استعداد لتحرير إدلب وأريافها".

ويسيطر مسلحو المعارضة على معظم مناطق المحافظة القريبة من الحدود التركية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال مؤخرا خلال زيارة لأطراف المحافظة إن "معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل سوريا".

الطيران الحربي السوري دمشق إدلب روسيا

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