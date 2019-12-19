الرئيس الماليزي يحمل الدول الإسلامية مسؤولية تفاقم الإسلاموفوبيا

كوالالمبور - (د ب أ):

دعا رئيس ماليزيا مهاتير محمد قادة الدول الاسلامية إلى العمل على تصحيح الآراء السلبية بشأن الإسلام، وطالبهم بالتوصل إلى خطة منسقة لمواجهة الإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مهاتير القول خلال قمة جمعته والرئيسين الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، إن " أعمال الإرهاب سيئة السمعة" أدت إلى الخوف من الإسلام لدرجة تصل إلى الرهاب المرضي (فوبيا).

وأضاف الرئيس الماليزي أمام القمة المنعقدة في كوالالمبور اليوم الخميس: " نعم نحن غاضبون ومحبطون".

وتابع: "لا نستطيع أن نشن حربا تقليدية. لن تساعدنا أي دولة"، وتساءل:" ماذا نجني جراء أعمال العنف العشوائية هذه؟ لا شيء ".

وأشار مهاتير إلى محنة من يجبرون على الفرار من أوطانهم واللجوء لأماكن أخرى.

ولم يشارك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أو رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في هذه القمة، خشية أن تشكل منافسا لمنظمة التعاون الاسلامي، بسحب "بلومبرج".

وقلل مهاتير من هذه المخاوف، قائلا إن ماليزيا ليست بالدولة الكبيرة لتمثل تحديا، مضيفا أنه يسعى فقط إلى "إطلاق شرارة الشعور بالهدف".