أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة

06:30 ص الخميس 19 ديسمبر 2019
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة.

ونقلت صحيفة هاآرتس عن بيان للجيش أنه "تم رصد إطلاق صاروخ من شمالي قطاع غزة باتجاه الغلاف وجرى اعتراضه فوق مدينة سديروت".

ولم يصدر أي تعقيب من قبل الفصائل الفلسطينية حتى الآن.

الجيش الإسرائيلي دفاعات جوية قطاع غزة أطلاق صاروخ
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميًا.. إحالة ترامب إلى مجلس الشيوخ تمهيدًا لعزله